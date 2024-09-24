Вилла Зеленского в Италии не нашла покупателя на рынке недвижимости

Вилла, принадлежащая семье Зеленского в Форте-дей-Марми, Италия, была временно выставлена на продажу, однако покупателя не нашла, передает РИА «Новости». Местные риелторы сообщили, что в настоящее время объект не продается. Вилла сопоставима по стоимости с другими домами в этом районе, которые оцениваются в 2,5–3 млн евро.

В сентябре 2021 года украинское издание «Страна.ua» сообщило, что особняк в Тоскане выставлен на продажу за 4,5 млн евро. Однако год спустя местные СМИ писали, что вилла была якобы сдана в аренду паре из России, проживающей в Лондоне. Риелторы опровергли эту информацию как фейк и добавили, что владельцы виллы не согласны сдавать ее россиянам.

Вилла имеет площадь чуть более 400 кв. метров и принадлежит обществу San Tommaso S.R.L., конечным владельцем которого является Елена Зеленская. Супруги проявляют осторожность в выборе арендаторов, что подтверждается условием о невозможности сдачи роскошного жилья гражданам России.

Ранее сообщалось, что певец Стинг продал поместье Тенута иль Паладжио в Тоскане, причем покупателем выступила компания президента Украины Владимира Зеленского.