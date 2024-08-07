Databaseitalia: Компания Зеленского купила поместье певца Стинга в Тоскане

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальных данных о стоимости сделки нет, однако независимые эксперты считают, что поместье могло быть продано за 60-75 млн евро (5,5-6,9 млрд рублей), передает «Газета.ru».

Новым владельцем виллы в Тоскане является итальянская компания San Tommaso S. R. L., она зарегистрирована в Италии, но принадлежит украинским гражданам Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской.

Отмечается, что впервые о наличии у Зеленского зарубежной компании стало известно в 2019 году, когда он был еще кандидатом в президенты Украины. Тогда Зеленский не задекларировал виллу в итальянском курортном городе Форте дей Марми. После этого в заголовках газет помимо этого дома начала фигурировать также компания San Tommaso S. R. L.

Сделка о продаже Тенута иль Паладжио была завершена 28 июня, спустя две недели после визита Зеленского в Италию, где проходил саммит «Большой семерки».

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

