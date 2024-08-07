Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Компания Зеленского купила поместье певца Стинга в Тоскане
Databaseitalia: Компания Зеленского купила поместье певца Стинга в Тоскане
В налоговом реестре недвижимости Италии появилась информация о продаже поместья Тенута иль Паладжио британского певца Стинга (настоящее имя – Гордон Мэттью Томас Самнер) в Тоскане компании президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Databaseitalia.
Официальных данных о стоимости сделки нет, однако независимые эксперты считают, что поместье могло быть продано за 60-75 млн евро (5,5-6,9 млрд рублей), передает «Газета.ru».
Новым владельцем виллы в Тоскане является итальянская компания San Tommaso S. R. L., она зарегистрирована в Италии, но принадлежит украинским гражданам Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской.
Отмечается, что впервые о наличии у Зеленского зарубежной компании стало известно в 2019 году, когда он был еще кандидатом в президенты Украины. Тогда Зеленский не задекларировал виллу в итальянском курортном городе Форте дей Марми. После этого в заголовках газет помимо этого дома начала фигурировать также компания San Tommaso S. R. L.
Сделка о продаже Тенута иль Паладжио была завершена 28 июня, спустя две недели после визита Зеленского в Италию, где проходил саммит «Большой семерки».
Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.