Суд приговорил трех украинских военных за вторжение в Курскую область

Суд приговорил трех украинских военных к 17 и 15 годам за вторжение в Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе, под судом оказались военнослужащие 41 отдельной механизированной бригады: 42-летний стрелок-снайпер Владимир Луговой и 41-летний стрелок-санитар Андрей Чемер, передает РИА «Новости».

Суд признал Лугового и Чемера виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. По данным суда, в феврале обвиняемые в составе боевого подразделения незаконно пересекли границу России, вторглись в Суджанский район Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Свердликово, оказывали сопротивление российским военным и запугивали местных жителей.

В марте Луговой и Чемер были задержаны, с момента задержания находились под стражей. «Суд приговорил Лугового и Чемера каждого к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении прокуратуры.

Также этот суд приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего стрелка 78 отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрия Жаворонкова, участвовавшего в аналогичных действиях. Жаворонков был задержан после вторжения в Курскую область и до оглашения приговора находился в СИЗО.

Ранее во Втором Западном окружном военном суде был вынесен приговор двум украинским военным, которых задержали после вторжения в Курскую область, их признали виновными в совершении теракта.