Украинских боевиков осудили за теракт в Курской области
Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор двум украинским военным, которых задержали после вторжения в Курскую область, их признали виновными в совершении теракта.
Речь идет о стрелке Дмитрии Коваленко и командире отделения Дмитрии Каранфилове, которые весной незаконно пересекли границу России и действовали в Беловском районе Курской области, передает РИА «Новости».
Суд установил, что военные вместе с группой заняли наблюдательные позиции, следили за российскими военнослужащими и запугивали местных жителей с применением оружия. При попытке отхода оба сдались в плен и находились под стражей до вынесения приговора.
Обоих приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых первые пять лет Коваленко и Каранфилов проведут в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в России заочно осудили командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку за минирование, повлекшее гибель и ранения военных в приграничных регионах России.
Также в России приговорили к 16 годам заключения младшего лейтенанта ВСУ, участвовавшего в вооруженном захвате и обстрелах в Курской области осенью 2024 года.