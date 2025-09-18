Украинских боевиков осудили за теракт в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет о стрелке Дмитрии Коваленко и командире отделения Дмитрии Каранфилове, которые весной незаконно пересекли границу России и действовали в Беловском районе Курской области, передает РИА «Новости».

Суд установил, что военные вместе с группой заняли наблюдательные позиции, следили за российскими военнослужащими и запугивали местных жителей с применением оружия. При попытке отхода оба сдались в плен и находились под стражей до вынесения приговора.

Обоих приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых первые пять лет Коваленко и Каранфилов проведут в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в России заочно осудили командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку за минирование, повлекшее гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

Также в России приговорили к 16 годам заключения младшего лейтенанта ВСУ, участвовавшего в вооруженном захвате и обстрелах в Курской области осенью 2024 года.