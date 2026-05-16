Эксперт рассказал о главных проблемах председательства Индии в БРИКС

Эксперт Унникришнан рассказал о проблемах председательства Индии в БРИКС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Текущее председательство Нью-Дели совпало с беспрецедентно сложной международной обстановкой на фоне кризиса на Ближнем Востоке, пишет «Российская газета». Почетный научный сотрудник центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан пояснил ситуацию. "Председательство Индии в БРИКС выпало на сложнейшую международную ситуацию, в которой ранее никто в мире не оказывался", – заявил индийский аналитик.

Эксперт отметил потенциал БРИКС в качестве посредника для урегулирования иранского конфликта. При этом специалист сомневается в готовности всех государств-членов взять на себя такую роль из-за внутренних противоречий. Вопрос дальнейшего расширения платформы пока снят с повестки дня ради консолидации уже достигнутых результатов.

Переход на расчеты в национальных валютах продолжает обсуждаться, однако Индия предпочитает эволюционный подход без резких шагов. Власти страны не стремятся использовать эту инициативу как противовес доллару или евро, стараясь избежать расшатывания устоявшейся мировой финансовой архитектуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил отсутствие планов по форсированию процесса расширения объединения. При этом, министр назвал БРИКС подходящей площадкой для выдвижения мирных инициатив по иранскому урегулированию.

Ранее министры иностранных дел Индии и Ирана на полях встречи в Нью-Дели обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.