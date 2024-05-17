«Кулибин-клуб» пообещал тысячи беспилотников российским военным

Российские военные получат тысячи беспилотников от «Кулибин-клуба» «Народного фронта»

«Сейчас производители дронов «Скворец» стали партнерами «Кулибин-клуба», и их производственные мощности уже составляют более 5 тыс. изделий в месяц. Совместно мы будем развиваться и планируем производить до 10 тыс. беспилотников в месяц. На данный момент на передовую отправлено порядка 10 тыс. изделий, каждый дрон успешно использован. Есть видео от бойцов, которые их использовали и подтвердили, что это отличный продукт», – рассказал руководитель «Кулибин-клуба» «Народного фронта» Александр Паничев.

На данный момент производство работает беспрерывно, чтобы обеспечить все потребности передовой. Первая часть партии, 5 тыс. дронов, которые Народный фронт в ближайшее время передаст военнослужащим, уже готовится к отправке.

Компаниям-производителям БПЛА-разведчиков представители «Кулибин-клуба» помогают проводить испытания дронов, масштабировать производство для использования на фронте.

Дроны используются в первую очередь для мониторинга местности, разведки. У некоторых беспилотников непрерывная дальность полета достигает 40 километров. Производство наращивается с учетом растущей потребности на передовой, «Кулибин-клуб» помогает с модификацией и доработкой аппаратов.

Кроме того, «Кулибин-клуб» провел испытания инновационной лодки для нужд СВО. Специальная экспедиционная лодка, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации, разработана изобретателями при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта. Более десяти таких лодок уже служат на передовой.

Представители «Кулибин-клуба» вместе с военными провели испытания инновационной разработки, подвергнув лодку пулеметному обстрелу и сбросив на нее осколочные снаряды. Плавсредство сохранило все свои характеристики, получив лишь незначительные повреждения верхней обшивки. Такие лодки помогут бойцам маневрировать и выполнять задачи даже под обстрелом противника. 40 лодок уже отправлены на передовую и помогают бойцам в работе на линии боевого соприкосновения, планируются новые поставки.

Плавсредство пригодно для десантирования на необорудованный берег, эксплуатации в тяжелых погодных условиях с высотой волны до двух метров при удалении от берега не более 12 морских миль. Вес лодки в полной комплектации – 520 кг, грузоподъемность – до 892 кг, мощность – до 130 лошадиных сил.