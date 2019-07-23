Против русского политика в Латвии завели дело за поздравление

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении члена правления партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) и организатора «Тотального диктанта» в прибалтийской республике Александра Филея за то, что он поздравил латвийцев с годовщиной освобождения страны от диктаторского режима советскими войсками.

Причиной возбуждения уголовного дела стал пост Филея от 17 июня, в котором он поздравил подписчиков с 79-й годовщиной свержения диктаторского режима, основанного на принципах национализма, силами Красной армии, после чего в республике установилась советская власть.

Из публикации следует, что Латвия была не против вхождения в состав СССР, поскольку рабочее движение было мощным и развернутым, и в результате страна получила освобождение от «латифундистского гнета», которого особенно ждали «бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты, которых принудительно отправляли на лесоповал и торфозаготовки».

«Эту дату нужно уважать и почитать», – написал Филей, пожелав всем доброго и светлого праздника.

Как сообщает РСЛ в Facebook, уголовный процесс начат по статье 74.1 Уголовного закона «О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей». Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

В партии пообещали, что будут оказывать Филею необходимую помощь и поддержку, а уголовное преследование против него назвали нарушением права на свободу слова в латвийском обществе.