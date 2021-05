Путин оценил парад Победы на «отлично» Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата В Латвии в День Победы закрыли доступ к памятнику Воинам-освободителям 9 мая 2021, 11:37 Текст: Ксения Панькова

Латвийские полицейские утром 9 мая закрыли прямой доступ граждан к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы в Риге. Жителям и гостям Риги, пришедшим возложить цветы к памятнику воинам-освободителям, предлагается оставить букеты и венки на специально расставленных столах. К самому монументу их должны относить работники городского коммунального предприятия «Ригас межи», предает «ФАН» со ссылкой на агентство BNS. О причинах запрета прямого доступа к памятнику в парке Победы латвийской столицы ничего не сообщается. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране.

8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы 8 мая 2021, 21:30

Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов. Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации. Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной 8 мая 2021, 20:06 Текст: Ксения Панькова

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране. «8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», – цитирует РИА «Новости» Летвиса. Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма «не принес освобождения». «Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», – сказал президент Латвии. Латвия настаивает, что с 1940-го по 1991-й годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. Президент Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки 8 мая 2021, 14:41

Фото: Анатолий Жданов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Акция «Бессмертный полк» началась в России 9 мая 2021, 07:26

Фото: Бессмертный полк России/ВКонтакте

Текст: Антон Антонов

Камчатский край стал первым российским регионом, в котором 9 мая в онлайн-формате стартовала акция «Бессмертный полк», сообщают информационные агентства. Трансляция в регионах начинается в 15.00 по местному времени, она доступна для просмотра как на сайте «Бессмертного полка» и ресурсе «Банк Памяти», так и в соцсетях, передает ТАСС. Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Магаданская область также уже ведут трансляции. Напомним, Россия начала праздновать День Победы – первыми торжественные марши провели в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экс-премьер Словакии осудил чудовищные размеры русофобии в стране 8 мая 2021, 20:37

Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что партия будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Он также отметил, что русофобия в Словакии «достигла чудовищных размеров». «Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны», – написал политик в на своей странице в Facebook. Напомним, доктор исторических наук Елена Малышева заявляла, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Празднование Дня Победы началось в России 9 мая 2021, 04:55

Фото: Камчатка Сегодня/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия начала праздновать День Победы – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске состоялись торжественные марши, сообщили в Объединенном командовании войск и сил на северо-востоке России. По главной площади Петропавловска-Камчатского под знаменем Победы и государственным российским флагом прошли сводные роты военнослужащих и представителей силовых ведомств, курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, парадные расчеты военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов. Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжится концертами, мастер-классами, театрализованными представлениями и выставкой военной техники. В 22.00 (13.00 мск) запустят праздничный салют, передает ТАСС. В Южно-Сахалинске около 1 тыс. военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и экстренных служб, а также курсантов кадетской школы и членов молодежного движения «Юнармия» приняли участие в торжественном марше. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США» 8 мая 2021, 15:32

Украина теперь стала «чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. Украинский президент в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. В своих заявлениях Зеленский избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война». На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. По словам Зеленского, этот день отмечается в стране не на замену 9 мая. «Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», – написал Зеленский. Он призвал никогда не забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма, «вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – заключил президент Украины. Бальбек, комментируя заявление Зеленского, заявил, что он заврался. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН* УПА* [Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией и запрещена в России], остальные были так – сбоку припеку», – передает слова Бальбека РИА «Новости». Депутат добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма. «Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина – это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений – это только вопрос цены», – подчеркнул Бальбек. Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться. При этом МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы 8 мая 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда. Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева. «Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда. Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. «Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Посольство США приняло приглашение посетить парад Победы на Красной площади 8 мая 2021, 22:59

На параде Победы 9 мая в Москве Соединенные Штаты будут представлены временным поверенным в делах США в России Бартом Горманом, сообщила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс. Она сообщила, что «Горман будет присутствовать на параде», передает ТАСС. Напомним, в Кремле рекомендовали послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения консультаций. 23 апреля Салливан прибыл из Москвы в столицу США. В воскресенье на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По плану Минобороны, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посольство Британии в Москве решило посетить парад Победы 8 мая 2021, 15:48 Текст: Ксения Панькова

Исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в России Джулия Крауч будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщили в пресс-службе британского посольства в Москве. «Мы получили приглашение на парад Победы 9-го мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и. о. заместителя посла Джулия Крауч», – приводит ТАСС сообщение. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в День Победы в Москве плохая погода может сказаться на воздушной части пар

Сотрудники компании «Сима-ленд» перед Днем Победы устроили масштабную акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне. В офисе компании они станцевали вальс. «Шесть тысяч человек разучивали этот танец на протяжении полутора месяцев. И одновременно шли ролики о том, сколько людей погибло, о военных годах. Затем ребята открыто со сцены поделились с коллегами, ради чего они танцуют этот вальс. Один хотел почтить память деда-героя, девочка тоже хотела танцем почтить погибшего на войне предка. Люди сделали осознанный выбор и прекрасно понимали, ради чего все это: чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые победили в Великой Отечественной войне и спасли нашу Родину от уничтожения», – рассказал Ura.ru владелец компании Андрей Симановский. Для реализации задумки из офиса компании пришлось убрать всю мебель. Все сотрудники при этом оделись одинаково, на их головах были пилотки, а на груди – георгиевские ленты. Для соблюдения мер защиты в период распространения коронавируса каждый сотрудник был в медицинской маске. Ранее россиянам предложили принять участие в акции «Свет Победы». Для участия в акции нужно ровно в 21.50 выключить свет, подойти к окну и зажечь фонарик, после выложить это видео в Instagram, TikTok и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды. На Красной площади начался парад Победы 9 мая 2021, 10:00

Фото: Maxim Shipenkov/EPA/ТАСС

На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В роли диктора парада Победы выступит Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни. По плану Минобороны, в параде будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых участвуют свыше 12 тыс. военнослужащих. После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». Также над Красной площадью пройдет парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолета Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые. Затем над столицей пройдут четверки новых авиационных комплексов – самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из десяти самолетов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится «кубинский бриллиант» – единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Замыкать парад традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага. Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано 10 тыс. салютных зарядов. Стрельбу будет вести салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.