Politico сообщило о творческом кризисе ЕС по санкциям против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз столкнулся с «творческим кризисом» при формировании девятнадцатого пакета санкций против России, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию издания Politico.

Европейские чиновники не могут согласовать новые меры в отведенные сроки и испытывают затруднения в поиске действенных ограничений, способных повлиять на российскую экономику.

Четыре европейских дипломата сообщили изданию, что в новом пакете не предусмотрены серьезные ограничения на поставки российских энергоносителей. По данным Politico, ограничения, возможно, затронут так называемый «теневой флот», который, как утверждается, используется Россией для обхода существующих санкций.

В Брюсселе, по информации издания, настаивают на необходимости усиления санкционного давления со стороны США. ЕС рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа использовать финансовое влияние Вашингтона для давления на Москву, особенно если Россия не поддержит предложенную американской стороной стратегию переговоров по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии.