Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам движение в Шенгенской зоне
Возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза, инициатива обсуждается на уровне министров, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
По его словам, Евросоюз может включить в 19-й пакет санкций против России запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, передает ТАСС.
Липавский заявил, что продолжит настаивать на этом ограничении. По его словам, «это ненужное преимущество» для российских представителей.
Politico пишет, что ограничения на покупку российских энергоресурсов в новый пакет, скорее всего, не войдут. Журналисты отмечают: внимание Евросоюза сосредоточено на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые, по оценке Запада, помогают России обходить действующие ограничения.
Эксперты считают, что влияние новых санкций на экспорт российской нефти будет незначительным. Аналитик компании ICIS Аджай Пармар подчеркнул, что в 19-м пакете, вероятно, не будет существенных новых ограничений против российской нефти, поскольку «возможности для дальнейших санкций невелики».
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский политик заявил о фрагментации Шенгенской зоны на фоне миграционного давления. Посольство Болгарии исключило ужесточение виз для граждан России из-за ситуации в Шенгенской зоне. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Шенгенскую зону «мертвой» из-за протестов в Евросоюзе против наплыва мигрантов.