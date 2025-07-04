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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 11:08 • Новости дня

    Польский политик заявил о фрагментации Шенгена из-за миграционного давления

    Tекст: Александра Юдина

    Свободное передвижение внутри Европы больше не будет гарантировано всем, заявил лидер польского ультраправого объединения «Конфедерация» и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.

    По его словам, свободное перемещение между странами Европы может быть ограничено только гражданами Евросоюза, а Шенгенская зона постепенно фрагментируется, передает ТАСС.

    Босак заявил, что Европа движется к завершению эпохи идеализма мира без границ, и предположил, что Шенгенская зона останется только для владельцев паспортов стран Евросоюза. По его мнению, Шенгенская зона уже подвергается постепенной фрагментации.

    Политик также отметил, что миграционное давление на Европу не будет уменьшаться, что дополнительно осложняет свободу передвижения внутри региона.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в Европе создается экономика жертвы.

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    7 комментариев

    Комментарии (57)
    3 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Как отмечается в релизе по итогам встречи Каллас и Ван И, евродипломат «подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», подчеркнув важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений, выравнивания экономического поля и улучшения взаимности в доступе к рынкам.

    «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    В таком же тоне были затронуты украинский конфликт, разрешения которого желают обе стороны, а также якобы участие Китая в поставках России оружия, которое Пекину следует пресечь. Каллас добавила, что ЕС привержен политике «одного Китая» и  одновременно выразила несогласие «с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением».

    «Каллас выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая», – сказано в итоговом блоке релиза, завершающегося горячим желанием обеих сторон встретиться снова и продолжить «обмен мнениями».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

    Комментарии (31)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (19)
    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

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    2 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия, голосование по которому состоится в следующий четверг, сообщил его автор евродепутат из Румынии Георге Пиперя.

    После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

    Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

    «Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.

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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    1 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа может достичь цели в 85-90% заполненности подземных хранилищ. Другое дело, что цена за это окажется слишком высокой. Ведь европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал рост цен на газ в Европе на 40% за полгода.

    «Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

    При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

    На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

    «В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

    «Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

    «Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

    Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

    Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

    По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

    Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

    Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.

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    3 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Москве планируют снимать мигрантов с учета в случае отсутствия геолокации

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в столице, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

    Министерство внутренних дел России намерено автоматически снимать с учета мигрантов, зарегистрированных через специальное приложение в Москве и Московской области, если их геолокация не определяется более трех рабочих дней, сообщает ТАСС.

    Решение о снятии будет приниматься в течение одного рабочего дня после поступления данных о регистрации мигранта в другом регионе, где эксперимент не проводится.

    В проекте приказа говорится, что отсутствие геолокации абонентского устройства участника эксперимента в течение более трех рабочих дней будет считаться основанием для снятия с учета. Также к основаниям относятся сведения о выезде иностранца из России и информация о его смерти.

    Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Новый порядок регистрации является частью эксперимента, предусматривающего учет мигрантов через специальное приложение, куда приезжающие должны направлять информацию о месте пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать семьи мигрантов, чьи дети не посещают школу. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и органами образования.

    В Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в легализации порядка 2 тыс. иностранцев.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    4 июля 2025, 04:02 • Новости дня
    Ван И в беседе с Каллас объяснил важность победы России в украинском конфликте

    SCMP: Ван И заявил Каллас об опасениях переключения внимания США на Пекин

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе евродипломатии Кае Каллас в среду о том, что Пекин не может позволить себе поражение России в украинском конфликте, поскольку опасается, что США переключат все свое внимание на Китай, пишет SCMP со ссылкой на источники.

    Комментарий, адресованный представителю Кае Каллас, подтвердил бы то, что многие в Брюсселе считают позицией Пекина, но противоречит публичным заявлениям Китая. МИД КНР регулярно заявляет, что Китай «не является стороной» конфликта, так что некоторые представители ЕС были удивлены откровенностью высказываний Ван И», – пишет South China Morning Post (SCMP).

    Источники говорят, Ван отверг обвинение в том, что Китай материально поддерживал военные усилия России, в финансовом или военном плане, настаивая на том, что если бы так было, конфликт давно бы закончился.

    По словам источников газеты, в течение четырехчасовых переговоров на тему геополитических и коммерческих претензия, Ван едва ли не уроки истории провел и  лекции по реальной политике для Каллас, чтобы донести до нее опасения Пекина, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на Восток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Также газета ВЗГЛЯД п политолог Рар разбирались, отчего Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил».

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    2 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    Глава курского муниципалитета задержан по делу о незаконной миграции
    Глава курского муниципалитета задержан по делу о незаконной миграции
    @ t.me/skrkursk

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области задержали руководителя муниципалитета Льговского района, которого подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Уголовное дело открыто по двум эпизодам организации незаконной миграции с использованием служебного положения, а также по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило ведомство в Telegram.

    Следствие полагает, что с июня по ноябрь 2024 года чиновник организовал незаконное пребывание пяти иностранцев на территории России, предоставив им фиктивные документы, подтверждающие доход.

    Подозреваемый был задержан в Курске, у него дома провели обыск. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в России вступил в силу ряд новых законов и норм, направленных на усиление борьбы с незаконной миграцией. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ужесточает наказание за подделку документов с целью организации незаконной миграции.

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    3 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Китай не желает и не будет источником проблем для Евросоюза, заявил министр иностранных дел Китая Ван И после 13-го раунда китайско-европейского стратегического диалога в Брюсселе.

    «Европа сталкивается с различными вызовами, но ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем они не исходят от Китая», – передает ТАСС слова главы МИД КНР Ван И.

    Со своей стороны, Китай надеется на то, что Евросоюз будет формировать «объективное и рациональное представление о КНР» и проводить «более позитивную и прагматичную политику» в отношении страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

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    2 июля 2025, 04:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил арестовать Мамдани на посту мэра Нью-Йорка

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани арестуют, если он в случае победы на выборах будет мешать депортации нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос об отношении к обещаниям Мамдани противостоять усилиям Службы иммиграционного и таможенного контроля, Трамп заявил: «Тогда нам придется его арестовать».

    Трамп также подчеркнул, что «в стране не нужен коммунист», и заверил, что будет «внимательно следить» за ситуацией с Мамдани, передает ТАСС.

    Он отметил, что многие считают Мамдани нелегалом, и пообещал провести проверку. По мнению президента, сейчас кандидат исповедует коммунистические взгляды. «В идеале окажется, что он совсем не коммунист». сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мамдани победил на праймериз Демократической партии и наверняка выиграет выборы, которые пройдут в ноябре 2025 года.


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