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Посольство Болгарии исключило ужесточение виз для россиян из-за Шенгена
Болгария не планирует ужесточение визового порядка для россиян при вступлении в Шенген
Болгария не планирует ужесточать визовый режим для граждан России в связи с предстоящим присоединением к Шенгенской зоне, несмотря на отмену контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, заявил заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров.
Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для граждан России в связи с предстоящим присоединением к Шенгенской зоне, заявил заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров. Он подчеркнул, что ужесточение визовых правил для россиян не предусматривается, сообщает РИА «Новости».
На вопрос о возможном увеличении числа российских туристов в Болгарии после вступления страны в Шенген, Комаров отметил, что говорить об этом пока преждевременно. Он добавил, что прогнозировать ситуацию с туристическими визами на период активного сезона с апреля по октябрь 2025 года еще рано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Совет Евросоюза утвердил окончательное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену, что позволит отменить контроль на их сухопутных границах с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года. Ранее Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволило Румынии и Болгарии преодолеть предыдущие возражения, касающиеся миграции, и присоединиться к соглашению.