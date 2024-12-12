Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену
Совет ЕС утвердил отмену контроля на границах Болгарии и Румынии с 2025 года
Совет Евросоюза утвердил окончательное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену, что позволит отменить контроль на их сухопутных границах с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года.
Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение пришло спустя 18 лет после вступления этих стран в Евросоюз. Таким образом, с начала 2025 года будет отменен контроль на сухопутных границах обеих стран с Шенгенским пространством.
Ранее, в марте текущего года, Болгария и Румыния частично вошли в Шенген, отменив паспортный контроль на воздушном и водном транспорте. Теперь же, после утверждения Совета ЕС, эти страны смогут полноценно присоединиться к системе безвизового пространства. Шенгенское соглашение, которое уже охватывает большинство стран Евросоюза, позволяет свободное передвижение граждан между государствами-участниками без контроля на внутренних границах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия сняла ограничение на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Германия ранее планировала наложить вето на присоединение этих стран к Шенгену. Гибралтар ранее заявил о вероятном присоединении к Шенгену после Brexit.