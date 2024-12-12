Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену

Совет ЕС утвердил отмену контроля на границах Болгарии и Румынии с 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение пришло спустя 18 лет после вступления этих стран в Евросоюз. Таким образом, с начала 2025 года будет отменен контроль на сухопутных границах обеих стран с Шенгенским пространством.

Ранее, в марте текущего года, Болгария и Румыния частично вошли в Шенген, отменив паспортный контроль на воздушном и водном транспорте. Теперь же, после утверждения Совета ЕС, эти страны смогут полноценно присоединиться к системе безвизового пространства. Шенгенское соглашение, которое уже охватывает большинство стран Евросоюза, позволяет свободное передвижение граждан между государствами-участниками без контроля на внутренних границах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия сняла ограничение на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Германия ранее планировала наложить вето на присоединение этих стран к Шенгену. Гибралтар ранее заявил о вероятном присоединении к Шенгену после Brexit.