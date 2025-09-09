Лавров заявил об ослаблении иммунитета к нацизму на Западе

Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
Глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность ослаблением сопротивления нацистской идеологии в ряде западных стран, отметив опасность забвения исторических уроков.
Россия отмечает ослабление иммунитета к нацизму в ряде западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в приветствии участникам Международного антифашистского форума, передает ТАСС. Текст обращения Лаврова был зачитан официальным представителем МИД Марией Захаровой.
Лавров подчеркнул, что «именно народы Советского Союза ценой многомиллионных жертв» сыграли решающую роль в уничтожении нацизма, а Нюрнбергский трибунал однозначно осудил нацистских преступников и их пособников. По его словам, «к сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня в целом ряде государств Запада иммунитет к нацистскому вирусу ослаб. Похоже там забыли, как тяжело нам достался мир и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм».
Глава МИД отметил, что Россия считает своим святым долгом не только хранить историческую правду, но и пресекать любые проявления неонацистских тенденций на практике. По словам Лаврова, большинство государств мира солидарны с Россией по этому вопросу. Он напомнил, что итоги голосования по ежегодному российскому проекту резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма подтверждают это единство.
