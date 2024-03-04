Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН

Правнук Сталина Бенсаад предложил Лаврову распустить ООН из-за «несостоятельности организации»

Tекст: Вера Басилая

Правнук Сталина считает, что МИД должен созвать заседание ООН и распустить организацию. Бенсаад выразил готовность от лица семьи генсека поддержать действия российского дипведомства, передает канал 360 со ссылкой на News.ru.

Он считает, что России пора определиться – целесообразно ли ей участвовать как правопреемнику СССР, который победил фашизм, целесообразность участия в этой организации.

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.

Напомним, Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США.