Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Правнук Сталина Бенсаад предложил Лаврову распустить ООН из-за «несостоятельности организации»
ООН показала свою несостоятельность: организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе и не препятствует политике двойных стандартов в ситуации в секторе Газа, заявил правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад в открытом письме к министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Правнук Сталина считает, что МИД должен созвать заседание ООН и распустить организацию. Бенсаад выразил готовность от лица семьи генсека поддержать действия российского дипведомства, передает канал 360 со ссылкой на News.ru.
Он считает, что России пора определиться – целесообразно ли ей участвовать как правопреемнику СССР, который победил фашизм, целесообразность участия в этой организации.
Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.
Напомним, Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США.