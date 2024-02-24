Конгрессмен выступил за выход США из ООН

Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Штатам следует выйти из ООН, а в бюджете должно быть «ноль средств на ООН», передает РИА «Новости».

Также Гаетц отметил, что США должны прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

