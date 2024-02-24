Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Конгрессмен выступил за выход США из ООН
Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры
Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.
По его словам, Штатам следует выйти из ООН, а в бюджете должно быть «ноль средств на ООН», передает РИА «Новости».
Также Гаетц отметил, что США должны прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.