Лавров: Интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде

Глава МИД Лавров: Интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в информационной блокаде

Tекст: Александра Юдина

По его словам, громкое интервью указало на то, что американское общество живет в полной информационной блокаде – скармливают внутренний нарратив Демократической партии, передает ТАСС.

Лавров отметил, что в этом случае «ни о какой свободе слова речь не идет», несмотря на то, что американская конституция требует открытого доступа к любой информации.

Также министр напомнил, что в России «каждый волен делать сам выводы», указав на тот факт, что позиция Запада в российских СМИ критикуется, однако не подвергается цензуре.

«Когда смотрим новости, там добрая половина – это рассказ про то, какую позицию в отношении Украины или любого другого международного события занимают США, Великобритания, Франция, Германия, ЕС», – заключил Лавров.