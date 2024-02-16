Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Лавров: Интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде
Глава МИД Лавров: Интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в информационной блокаде
Американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, громкое интервью указало на то, что американское общество живет в полной информационной блокаде – скармливают внутренний нарратив Демократической партии, передает ТАСС.
Лавров отметил, что в этом случае «ни о какой свободе слова речь не идет», несмотря на то, что американская конституция требует открытого доступа к любой информации.
Также министр напомнил, что в России «каждый волен делать сам выводы», указав на тот факт, что позиция Запада в российских СМИ критикуется, однако не подвергается цензуре.
«Когда смотрим новости, там добрая половина – это рассказ про то, какую позицию в отношении Украины или любого другого международного события занимают США, Великобритания, Франция, Германия, ЕС», – заключил Лавров.