На форуме «Без срока давности» осудили преступления нацистов в годы ВОВ

Tекст: Валентина Григоренко

Торжественная церемония открытия форума началась с приветственного адреса президента России Владимира Путина. Его озвучил начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обращаясь к участникам, Путин в первую очередь отметил, что проект «Без срока давности» объединил людей самых разных возрастов и профессий в деле сбережения исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

«Во многом благодаря вам, энергии и неравнодушию, подвижничеству проводится большая скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений, по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы. Сегодня мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для многих людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников. И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу», – отметил российский лидер.

Новиков заявил, что в научный оборот термин «геноцид мирного населения народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских захватчиков» вводится не случайно. «Мы продолжаем накапливать эту юридическую базу, фундамент, на основании которого, я уверен, пройдет небольшое время, и мы сможем на международном уровне признать массовое истребление советских людей без военной необходимости геноцидом мирного населения народов Советского Союза. Это важно сделать, чтобы это никогда не повторилось», – подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с Нюрнбергского процесса начался новый этап развития международного права, был заложен фундамент современной системы международной уголовной юстиции. Трибунал установил, что зверства нацистов имели масштабы, о которых не знала история, а военные преступления и преступления против человечности систематически совершались в том числе против гражданского населения, указал он. Лавров пояснил, что проведение форума «Без срока давности» в Калининградской области является символичным и закономерным решением.

По его словам, те нацистские структуры, которые планомерно готовили и претворяли в жизнь эти человеконенавистнические планы, навсегда объявлены вне закона, поэтому в России продолжается масштабная работа по расследованию вновь выявленных фактов преступных деяний немецко-фашистских захватчиков, многочисленные доказательства массовых убийств мирных граждан, пыток, рабского труда и других проявления нацисткой идеологии, развеивают любые сомнения в том, что события того времени, следуют расценивать в качестве геноцида.

Инициатором проекта «Без срока давности» пять лет назад выступила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. По ее словам, проект «Без срока давности» – это дань памяти всем этим погибшим от геноцида нацистов людям.

«С одной стороны мы видели возрождение и реабилитацию нацизма в мире, с другой – крайне скудное обращение к теме гражданских жертв нацизма, жертв геноцида и в общественном пространстве, и в СМИ, и в образовательном пространстве. Работая на полях сражений, мы сталкивались с местами гибели гражданского населения, но крайне мало встречали мемориалов, посвященных этим погибшим людям. В нашей стране на уровне конституции и федеральных законов защищается память о защитниках Отчества и их подвигах. Но как полно мы можем понять и оценить этот подвиг, если не будем говорить о том, что они не просто освободили нашу землю от врага... Они спасли нас от уничтожения, от геноцида, который был запланирован и осуществлялся на оккупированной территории», – сказала Цунаева.