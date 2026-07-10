  • Новость часаАрмия России нанесла удары по военным объектам Украины
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня

    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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    8 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу

    Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

    Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу
    @ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам прошедших матчей окончательно определились участники следующей стадии мирового первенства по футболу с участием 48 национальных команд.

    Вторник стал заключительным днем первой стадии плей-офф. Теперь болельщиков ждут четыре захватывающих противостояния за выход в полуфинал, передает РИА «Новости».

    В Бостоне 9 июля сыграют сборные Франции и Марокко. В Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией.

    В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

    Текущий турнир вошел в историю как первый чемпионат мира с участием 48 сборных. Соревнования на территории США, Канады и Мексики завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ. Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ, из-за чего плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры.


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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    7 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен формально сможет принять участие в выборах президента страны в 2027 году, пишет агентство France-Presse (AFP).

    Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение», передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года суд запретил ей избираться в органы государственной власти на пять лет из-за дела о растрате средств Европарламента. Запрет вступил в силу немедленно, несмотря на поданную апелляцию. В итоге срок ограничения был снижен до 45 месяцев, при этом 30 из них назначены условно.

    «Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах», – отмечает AFP.

    Поскольку первоначальное наказание начало действовать весной прошлого года, реальный срок запрета считается уже отбытым. Таким образом, политик вернула себе право бороться за пост главы государства.

    Кроме того, политику назначен штраф в размере 100 тыс. евро и три года лишения свободы. Из них два года условно, а один год – с ношением электронного браслета. Ранее она отмечала, что откажется от ведения избирательной кампании с браслетом. В таком случае партию на выборах может представить Жордан Барделла.

    Напомним, парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза. Судья приговорила политика к солидному штрафу и запрету избираться в течение пяти лет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о целенаправленном устранении конкурента перед президентскими выборами.

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    8 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.

    Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

    Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.

    В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.

    В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.

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    7 июля 2026, 12:00 • Новости дня
    В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время взрывов в столице Сирии в момент пребывания в городе президента Франции Эммануэля Макрон пострадали десятки людей, сообщили в МВД страны.

    Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

    В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

    В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

    Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

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    9 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов

    Французские следователи в четвертый раз допросили Дурова по делу Telegram

    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже основатель Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у следователей, пишет Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

    Допрос проходил в рамках дела, открытого в 2024 году и касающегося возможной причастности платформы к преступной деятельности. Это был уже четвертый допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в 2024 году. На допрос он прибыл утром в черных брюках, худи и кроссовка, пишет Figaro.

    «Почти два года спустя после привлечения Павла Дурова к уголовной ответственности по-прежнему не существует ни одного элемента, подтверждающего обоснованность обвинений», – заявили адвокаты Дурова.

    Они добавили, что поданы жалобы как во Франции, так и в европейские судебные инстанции.

    Представители Telegram сообщили AFP, что после задержания Дурова во Франции единственным изменением стало то, что французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже обвинил Дурова в шести правонарушениях и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    В июне 2025 года Дуров заявил о непонимании выдвинутых ему обвинений и о сохранении запрета на выезд из Франции.

    В 2025 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    8 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Капитан аргентинской сборной Лионель Месси пояснил, что заплакал от радости и облегчения после тяжелого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором команда Аргентины отыгрались со счета 0:2.

    Месси не смог сдержать эмоций после финального свистка в матче против национальной команды Египта, завершившегося со счетом 3:2. Футболист признался, что его реакция была вызвана желанием продолжить выступление на турнире, передает ТАСС.

    «Нет, это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление», – ответил Месси на вопрос журналистов о том, не связаны ли слезы с мыслями о возможном последнем матче за сборную.

    Спортсмен добавил, что эмоции стали результатом напряженной игры и проделанной работы. По его мнению, аргентинская команда заслужила право идти дальше. Футболист подчеркнул, что отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто, однако его коллектив никогда не сдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла египтян в матче 1/8 финала со счетом 3:2.

    В этой встрече Лионель Месси установил рекорд результативности для шести игр плей-офф подряд.

    Ранее на групповом этапе турнира капитан команды уже плакал из-за пережитых трудных дней.

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    7 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Решение о выдвижении кандидатуры было принято по итогам совещания партии «Национальное объединение», передает ТАСС.

    «Я буду участвовать в президентских выборах», – заявила лидер парламентской фракции. Свое заявление она сделала во время выступления в эфире телеканала TF1.

    Напомним, апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

    В марте прошлого года политик заявила о намерении обжаловать первоначальный обвинительный приговор.

    На фоне судебных разбирательств большинство французских избирателей выразили готовность голосовать на выборах за Жордана Барделла.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые ограничения и возможная победа правых сил ставят под угрозу стремление французского лидера Эммануэля Макрона укрепить роль Парижа в НАТО и европейской безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

    За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

    «Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

    Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

    Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

    Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    7 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в матче против Египта, установив уникальное достижение в истории мировых первенств.

    Капитан аргентинской команды поразил ворота соперника в шестой игре плей-офф подряд, передает ТАСС.

    Голевая серия звездного форварда началась еще на чемпионате мира 2022 года со стадии 1/8 финала.

    На предыдущем турнире футболист забивал сборным Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции, причем французам он отправил два мяча. На первенстве 2026 года в 1/16 финала от его действий пострадала команда Кабо-Верде. За всю серию нападающий записал на свой счет семь точных ударов.

    До этого достижения рекорд принадлежал трем игрокам, забивавшим в пяти матчах плей-офф кряду. Такую результативность демонстрировали бразильцы Леонидас и Вава, а также венгерский футболист Дьердь Шароши.

    Сам матч 1/8 финала против сборной Египта, прошедший в Атланте, завершился волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Уступая два мяча после голов Яссера Ибрахима и Мостафы Зико, южноамериканцы смогли переломить ход встречи благодаря точным ударам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал мундиаля. Лионель Месси побил бомбардирский рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира. На старте группового этапа капитан аргентинцев оформил победный хет-трик в ворота сборной Алжира.

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    7 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Аргентинские футболисты обыграли египтян в матче плей-офф чемпионата мира, а Лионель Месси установил сразу несколько исторических рекордов мировых первенств.

    Действующие чемпионы мира – сборная Аргентины – одолели соперников из Египта в напряженном матче 1/8 финала ЧМ. Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

    Голами в составе победителей отметились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес.

    Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым футболистом в истории, забившим в шести играх плей-офф подряд. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также возглавил список лучших ассистентов мировых турниров с девятью передачами.

    При этом Месси установил антирекорд, не реализовав четвертый пенальти на чемпионатах мира. Египетская команда впервые за долгие годы вышла из группы, завершив свое выступление на ЧМ двумя забитыми мячами.

    В 1/4 финала аргентинцы встретятся с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Матч пройдет во вторник в Ванкувере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после проигрыша пообещал обдумать завершение карьеры. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде. Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ.

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    9 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Заявление канцлера Мерца о помощи Киеву вызвало возмущение во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик выразил глубокое недоумение планами немецкого руководства, передает РИА «Новости».

    На своей странице в соцсети он прокомментировал публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о полной поддержке Киева и выделении 70 млрд евро. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», – написал Филиппо.

    Ранее по итогам саммита в Анкаре страны НАТО подписали декларацию о предоставлении украинской стороне военной помощи на 70 млрд евро в текущем и следующем годах. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший индивидуальный взнос среди всех участников альянса.

    Несмотря на столь громкие заявления, сам Мерц предпочел не раскрывать точный размер будущего транша в рамках очередного пакета военной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить военную помощь Киеву.

    Французский политик неоднократно выступал против финансирования союзников на фоне трудного экономического положения страны.

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