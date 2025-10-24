  • Новость часаРоссийские войска освободили Дроновку на севере ДНР
    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России
    Бербок призвала реформировать Совбез ООН «небольшими шагами»
    Премьер Японии захотела заключить мир с Россией
    В Британии назвали «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины
    Украинский дрон ударил в многоэтажку в подмосковном Красногорске
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины скажется на закупках оружия
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    24 октября 2025, 10:57 • Новости дня

    Орбан заявил о начале работы Венгрии по обходу санкций ЕС против нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии рассматривает способы сохранить поставки российской нефти и газа, несмотря на решение Евросоюза о поэтапном введении запрета с 2026 года, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия ищет способы обойти решение Евросоюза о запрете импорта нефти и газа из России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По его словам, Будапешт продолжит бороться против европейских ограничений, поскольку в противном случае расходы на энергию для жителей Венгрии резко вырастут.

    «Необходимы серьезные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление», – заявил Орбан.

    Он добавил, что при потере дешевых и надежных российских энергоресурсов счета для населения увеличатся многократно.

    Орбан подчеркнул, что против некоторых российских нефтяных компаний уже действуют санкции. По его словам, представители венгерского правительства и руководство компании MOL обсуждают возможные способы обхода европейских ограничений, чтобы минимизировать возможный ущерб для экономики страны.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российских энергоресурсов в Венгрию определяются экономическими интересами.

    Европейский союз ввел новый пакет санкций, который запрещает импорт российского сжиженного газа с 2027 года.

    Министерство финансов США расширило санкции, включив в них крупнейшие компании нефтяной отрасли России.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сокращение экспорта российской нефти приведет к росту мировых цен.

    23 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Эксперт Юшков: Санкции США повысят издержки Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    23 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Reuters: Крупнейшие китайские компании приостановили закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные государственные компании КНР прекратили заключать сделки по покупке российской нефти морским путем после введения американских санкций против предприятий из России, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, китайские компании CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co временно воздержались от заключения новых сделок на поставку российской нефти по морю после очередной серии санкций США, передает «Газета.Ru».

    Компании опасаются, что рестрикции могут негативно сказаться на возможности осуществлять расчеты и транспортировку черного золота.

    Агентство отмечает, что Пекин импортирует приблизительно 1,4 млн баррелей нефти в сутки морским путем, однако значительная часть этого объема приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы. В результате новых ограничений сделки с российскими компаниями, попавшими под санкции, теперь проходят исключительно через посредников.

    Кроме того, государственная компания PetroChina продолжает получать около 900 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводам. По мнению трейдеров, американские санкции не повлияют на этот способ поставок.

    Ранее министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию

    ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций

    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что находящиеся под внешним управлением германского правительства дочерние предприятия «Роснефти» исключат из новых санкций Соединенных Штатов.

    «Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для «Роснефти», – заявил Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    По его словам, эту тему затронут на переговорах с США.

    Напомним, минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент России Владимир Путин счел незначительными эти рестрикции со стороны Вашингтона для российской экономики.

    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    23 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Politico: ЕС отложил решение по российским активам до декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрьский саммит ЕС, сообщает издание Politico.

    Источник Politico сообщил, что решение о возможной экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита было отложено до следующего саммита ЕС, который пройдет в декабре, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии» инициативе по замороженным российским активам.

    В итоговом заявлении саммита лишь поручено Еврокомиссии подготовить новые предложения по вопросу экспроприации к декабрю. Как отмечает Politico, по «репарационному кредиту» на данном этапе прорыва не достигнуто, никаких конкретных решений не принято.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос обсуждался на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта, подводя итоги саммита, не упомянул использование активов российского Центробанка для финансирования Украины в 2026-2027 годах. В своей публикации Кошта сообщил, что Евросоюз по-прежнему намерен удовлетворять финансовые потребности Украины в ближайшие два года, в том числе поддерживать военные и оборонные усилия Киева.

    Ранее Reuters сообщило, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Позже ущерб Германии от возможного применения российских активов оценили в 100 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Евросоюзу в случае использования российских активов.

    23 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном росте цен при снижении экспорта российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Существенное снижение объемов российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке может привести к росту цен, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин предупредил, что стремительное уменьшение объема российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен, передает ТАСС.

    «Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены», – заявил Путин во время общения с журналистами кремлевского пула.

    Он уточнил, что повышение цен затронет не только мировые рынки, но и отразится на стоимости топлива на автомобильных заправках, в том числе в США. Президент добавил, что любые ограничения российских поставок неминуемо приведут к подорожанию топлива для конечных потребителей в разных странах.

    Путин подчеркнул, что ситуация на рынке формируется с учетом баланса спроса и предложения и любые существенные изменения в объемах экспорта могут повлиять на весь энергетический сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поток российской нефти в Индию почти прекратился из-за новых санкций США против главных российских поставщиков.

    Европейский союз ввел новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и усиление ограничений против энергетического сектора.

    Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

    23 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах после слов Каллас о встрече в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, обвинив западных политиков в двойных стандартах и избирательном применении норм права.

    Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с главой США Дональдом Трампом. Каллас ранее назвала эту новость «не очень приятной», передает РИА «Новости».

    Захарова заявила: «Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике».

    По словам Захаровой, ранее европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, объясняли невозможность ареста некоторых иностранных лидеров во время визита в Венгрию ссылками на иммунитет. Она подчеркнула, что европейцы «сделали все, чтобы оправдать его присутствие», назвав такую позицию лицемерной и манипулирующей нормами права.

    Захарова добавила, что сейчас отношение на Западе изменилось на противоположное: «Теперь то, что было хорошо, стало нехорошо». Она подчеркнула, что подобные заявления разрушают основы западного уклада, а нормы права применяются избирательно, когда это выгодно.

    Напомним, Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Позже Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

    Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.

    23 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан: Украина принесет войну и разрушит экономику ЕС, вступив в объединение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.

    Выступая на митинге у здания национального парламента в Будапеште после антивоенного «Марша мира», Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему не поддерживает идею принятия Украины в ЕС, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что Будапешт предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером ЕС, но не его членом. «Мы не хотим быть частью одного альянса с Украиной. Они не должны становиться членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут нам войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», – заявил премьер-министр.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Венгрия заявляла, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе.

    23 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом

    Захарова: Москва даст жесткий ответ на использование замороженных активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае использования Евросоюзом замороженных российских активов для кредитов Украине Москва даст крайне жесткий и болезненный ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что Москва заранее предупреждала европейские страны и не занимала агрессивную позицию, а всегда исходила из интересов сотрудничества, передает ТАСС.

    Захарова напомнила, что после ухода зарубежных компаний из России в 2022 году реакция Москвы подчеркивала «бесконечное миролюбие» и стремление к диалогу. «Никто никогда не рубил с плеча, не отыгрывался, не применял ни к компаниям, ни к операторам, ни к конкретным лицам никаких мер, которые могли бы походить на тактику выжженной земли в ответ или на попытки отомстить, отыграться и так далее», – заявила дипломат.

    По ее словам, любые решения российских властей были взвешенными и направлены на защиту собственных интересов. Она отметила, что, несмотря на терпение и готовность к сотрудничеству, если Евросоюз пойдет на шаги по «воровству активов», реакция России будет крайне болезненной. Конкретные меры будут определены профильными ведомствами.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву.

