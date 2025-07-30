На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Путин призвал устранить вторую смену в школах Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин поручил главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову активнее добиваться решения проблемы второй смены в школах.
«Настойчиво надо работать», – подчеркнул Путин в ответ на доклад Темрезова о предпринимаемых мерах по ликвидации «двухсменки», передает ТАСС.
Глава государства также акцентировал внимание на нехватке мест в детских садах региона. Глава государства отметил, что необходимо увеличивать количество дошкольных учреждений.
В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым.
В минувший понедельник президент России во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил, что современные школы региона сейчас находятся на совершенно ином уровне.