14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.70 комментариев
Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок
Кабмин сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов за счет новых установок
Нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей, сообщило правительство после совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.
Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.
Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.
Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.
Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.