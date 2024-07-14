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В ходе попытки теракта с наездом автомобиля в Израиле ранены два человека
Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший обезврежен, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции Израиля.
Как говорится в сообщении, предполагаемая террористическая атака произошла на перекрестке Нир-Цви, передает РИА «Новости». Полиция направила туда свои силы после полученного сообщения. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован.
Служба скорой помощи Израиля (MDA), в свою очередь, сообщила, что на месте оказывает помощь троим пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в больницу с множественными травмами.
Ранее в Израиле нейтрализовали ранившего ножом трех человек неизвестного.