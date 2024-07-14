В ходе попытки теракта с наездом автомобиля в Израиле ранены два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, предполагаемая террористическая атака произошла на перекрестке Нир-Цви, передает РИА «Новости». Полиция направила туда свои силы после полученного сообщения. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован.

Служба скорой помощи Израиля (MDA), в свою очередь, сообщила, что на месте оказывает помощь троим пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в больницу с множественными травмами.

Ранее в Израиле нейтрализовали ранившего ножом трех человек неизвестного.