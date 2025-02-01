Джеорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта и дестабилизации Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», Джеорджеску в своей видеотрансляции в TikTok, критиковал политику Киева, обвинив ее в разжигании конфликта. По его словам, действия Киева не способствуют мирному процессу, а, напротив, ухудшают ситуацию в Европе, вызывая экономическую дестабилизацию и массовую миграцию украинцев.

Джеорджеску подчеркнул, что в случае своего избрания, он будет руководствоваться решениями президента США Дональда Трампа относительно Украины. Политик выразил уверенность, что мирное соглашение возможно лишь при изменении текущего политического курса Киева и более скоординированной международной политике, ориентированной на стабильность региона.

Ранее Джорджеску заявил, что Украина является вымышленным государством, и предположил возможное изменение границ в регионе.