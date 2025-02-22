У границы Курской области зафиксирована активность F-16 и МиГ-29 ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Украинские истребители F-16, произведенные в США, увеличили активность в районе границы с Курской областью. По информации telegram-канала «Архангел Спецназа», если ранее они долетали лишь до Сумской области, то теперь их полеты приближаются к российской территории, передает Ura.Ru.

В дополнение к F-16 в воздухе часто находятся два украинских истребителя МиГ-29. В частности, 20 февраля один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиационные бомбы в направлении Свердликово, находящегося в Курской области. Это активное движение на границе совпадает с усиленной переброской резервов ВСУ в Сумскую область, что может указывать на подготовку к усилению позиций в этом регионе.

Ранее в зоне СВО был зафиксирован первый дальнобойный воздушный бой с участием F-16 и российских истребителей Су-35С, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Согласно данным, ракета, участвующая в бою, могла быть запущена с западной части Украины или стран НАТО, расположенных рядом с Украиной. На данный момент ВСУ располагают около двадцатью истребителями F-16.

ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.

По данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.