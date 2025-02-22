События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Десантники уничтожили артиллерийское орудие и бронемашины ВСУ под Свердликово
Российские десантники из группировки «Север» успешно отразили контратаку ВСУ в Свердликово, уничтожив артиллерийское орудие и три бронемашины противника.
Российские десантники, входящие в состав группировки «Север», отбили попытку контратаки ВСУ в недавно освобожденном Свердликово, передает РИА «Новости». Командир парашютно-десантного батальона с позывным «Горм» рассказал, что утром украинские силы пытались атаковать с использованием нескольких бронемашин. Однако совместными усилиями артиллерии, операторов беспилотных летательных аппаратов и штурмовых подразделений противник был уничтожен.
Командир уточнил, что в ходе сражения были уничтожены три боевые машины и от десяти до пятнадцати солдат ВСУ. В дополнение к этому, в результате облета позиций противника было обнаружено и уничтожено артиллерийское орудие, находившееся в одной из лесополос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении за сутки. Десантники из Тулы рассказали о том, как они освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Российские войска взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области, что укрепило их позиции в регионе.