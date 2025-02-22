Десантники уничтожили артиллерийское орудие и бронемашины ВСУ под Свердликово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские десантники, входящие в состав группировки «Север», отбили попытку контратаки ВСУ в недавно освобожденном Свердликово, передает РИА «Новости». Командир парашютно-десантного батальона с позывным «Горм» рассказал, что утром украинские силы пытались атаковать с использованием нескольких бронемашин. Однако совместными усилиями артиллерии, операторов беспилотных летательных аппаратов и штурмовых подразделений противник был уничтожен.

Командир уточнил, что в ходе сражения были уничтожены три боевые машины и от десяти до пятнадцати солдат ВСУ. В дополнение к этому, в результате облета позиций противника было обнаружено и уничтожено артиллерийское орудие, находившееся в одной из лесополос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении за сутки. Десантники из Тулы рассказали о том, как они освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Российские войска взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области, что укрепило их позиции в регионе.