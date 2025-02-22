Российские войска на курском направлении отразили три контратаки ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Замостьем, Косицей, Малой Локней, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой, Новеньким, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, артиллерийское орудие, три миномета, две станции РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62650 военнослужащих, 376 танков, 286 машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 бронемашин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что Российские войска на курском направлении отразили две контратаки ВСУ. За день до этого российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении.

На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.