Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Мартыновком, Меловым, Николаевком, Старом Сорочином, Черкасским Поречным, а такжеБасовком, Беловодами, Варачино, Журавком, Миропольем, Новеньким и Юнаковком в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены шведская боевая машина пехоты CV-90, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и немецкая зенитная самоходная установка Gepard, а также два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 бронемашины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 америкаснких HIMARS и шесть MLRS ША, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

Накануне российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении.

На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.