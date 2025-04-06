МЧС России доставило 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму

Два борта МЧС России привезли в Мьянму 68 тонн гуманитарного груза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России доставили гуманитарный груз весом 68 тонн в Мьянму. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов.

Гуманитарная операция была организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения. МЧС обследовало 63 объекта в стране после произошедшего природного катаклизма. Число жертв достигло 3455 человек.