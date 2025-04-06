МЧС обследовало 63 объекта в Мьянме после землетрясения

МЧС России обследовало в Мандалае 63 разрушенных объекта после землетрясения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, спасатели из МЧС России обследовали 63 разрушенных объекта в Мандалае, Мьянма, после землетрясения, сообщает ТАСС. Воронцов добавил, что за последний день были проверены восемь зданий, общая площадь обследованных объектов составляет 110,2 тыс. кв. метров. Цель проверки – выявление возможных пострадавших под завалами и обеспечение их безопасности.

Параллельно с обследованием объектов работает госпиталь МЧС, к врачам которого обратились 197 человек. Большинство пострадавших получили травмы и ранения в результате землетрясения, однако также наблюдается обострение хронических заболеваний. Врачи проводят необходимые консультации и дообследования, чтобы оказать своевременную помощь.

Помимо медицинской помощи, на месте работают психологи МЧС России. Они оказывают поддержку пострадавшим и их близким, помогая справляться с психологическими последствиями трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения заявило МЧС России. Спасатели установили местонахождение выжившего под завалами в Мьянме. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3455 человек.