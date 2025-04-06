Электроснабжение в Кузбассе восстановили после шторма

Энергетики Кузбасса восстановили все линии электропередачи после шторма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Кемеровской области после сильного штормового ветра, который вызвал масштабные отключения, энергетики восстановили электроснабжение. В течение суток специалисты устраняли нарушения на линиях электропередачи. Работы проводились даже в труднодоступных местностях, таких как тайга и болота. По данным пресс-службы «Россети Сибирь», к утру 6 апреля все высоковольтные линии были вновь включены.

В ликвидации последствий шторма участвовали 69 бригад, состоящих из 164 человек, и 72 единицы техники. На данный момент специалисты продолжают устранять единичные заявки по линиям напряжением 0,4 кВ в городах Новокузнецк и Новокузнецкий район.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный ветер в Кузбассе привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах, о чем сообщали местные власти.