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Электроснабжение в Кузбассе восстановили после шторма
Энергетики Кузбасса восстановили все линии электропередачи после шторма
В Кемеровской области восстановили электроснабжение после сильного шторма, нарушившего работу линий электропередачи в труднодоступных местностях, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».
Как передает ТАСС, в Кемеровской области после сильного штормового ветра, который вызвал масштабные отключения, энергетики восстановили электроснабжение. В течение суток специалисты устраняли нарушения на линиях электропередачи. Работы проводились даже в труднодоступных местностях, таких как тайга и болота. По данным пресс-службы «Россети Сибирь», к утру 6 апреля все высоковольтные линии были вновь включены.
В ликвидации последствий шторма участвовали 69 бригад, состоящих из 164 человек, и 72 единицы техники. На данный момент специалисты продолжают устранять единичные заявки по линиям напряжением 0,4 кВ в городах Новокузнецк и Новокузнецкий район.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный ветер в Кузбассе привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах, о чем сообщали местные власти.