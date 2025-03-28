Маск предсказал мирное завершение украинского кризиса

Маск заявил, что украинский кризис завершится мирной договоренностью с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Миллиардер Илон Маск выразил уверенность в том, что украинский кризис завершится мирной договоренностью. Как сообщает Fox News, Маск отметил: «Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен».

Он подчеркнул, что переговоры остаются единственным возможным решением конфликта.

Кроме того, Маск выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, отметив, что его план является единственно верным ходом на пути к разрешению кризиса. «План президента – единственное, что сработает», – добавил миллиардер в интервью, подчеркивая важность дипломатических усилий.

Маск также указал на то, что мирное соглашение возможно только при условии, что обе стороны готовы будут пойти на уступки и найти компромиссное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев стремятся завершить конфликт на Украине и обе стороны заинтересованы в мирном решении.

Российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.