Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Tекст: Мария Иванова

Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), призвал освободить Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение».

В своем посте в соцсети Х Маск написал: «Свободу Ле Пен», подкрепив сообщение скриншотом поста президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Трамп ранее назвал приговор, вынесенный Ле Пен, примером охоты на ведьм.

Суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам ограничения свободы по делу о парламентских ассистентах. В течение двух лет из этого срока она обязана носить электронный браслет, а оставшиеся два года назначены условно. Этот приговор лишает ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.

Марин Ле Пен намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции, чтобы оспорить решение о лишении свободы и запрете баллотироваться на президентских выборах.

Между тем во Франции начато новое расследование против Марин Ле Пен, о чем сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.