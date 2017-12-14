Российский мультфильм побил рекорд на YouTube

Одна из серий популярного российского мультсериала «Маша и Медведь» набрала на сервисе YouTube более 3 млрд просмотров и выбилась на шестое место в списке самых просматриваемых роликов, став самым популярным мультфильмом.

В пресс-службе проекта сообщили РИА «Новости», что серия «Маши и Медведя» под названием «Маша плюс каша» – единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» вышел в свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. Общее число просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 35 млрд.

Летом прошлого года президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву распространить на отечественные мультипликационные компании действие льготной ставки страховых взносов – как у IT-компаний.