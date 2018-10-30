Захарова заступилась за «Машу и Медведя» указанием на «Тома и Джерри»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма «Маша и Медведь» символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри».

«Если Маша из мультика «Маша и Медведь», с точки зрения британских ученых, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из «Том и Джерри»?» – написала Захарова в Facebook.

Ранее британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме. В частности, исследователи обратили внимание на Машу из мультфильма, которая «слишком много на себя берет» и «ведет себя по-путински».

Сенатор Франц Клинцевич в ответ заметил, что создатели мультфильма пытались донести до публики российские ценности, как в свое время экранизации студии Уолта Диснея несли в себе западные ценности.