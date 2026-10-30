Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО

В онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации

Tекст: Вера Басилая

«Обратная сторона медали» показывает фронтовую жизнь глазами ее непосредственного свидетеля. Главные герои – трое новобранцев Хазар, Гимли и Сова – учатся военному делу перед отправкой на линию боевого соприкосновения, сообщили создатели сериала.

Режиссером сериала выступил Олег Фомин, роли исполнили Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов, Гурам Баблишвили и другие. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал прежде всего обращен к военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, участникам СВО. В процессе работы над проектом Фомин регулярно общался с ними, чтобы точно отразить на экране узнаваемые типажи, солдатскую мудрость, характерный армейский юмор и детали фронтовой жизни.

«После долгих разговоров с бойцами, прошедшими через военные действия, для меня было важно показать на экране, что герои СВО – это обычные люди. Мужчины, которые выполняют свой долг. Чтобы зрители погрузились в ту атмосферу, в ту реальность, в которой находятся наши ребята там. Без приукрашивания и ложного пафоса», – заявил Фомин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма. Весной актер Стивен Сигал сообщил о съемках документального фильма про Донбасс.