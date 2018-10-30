Клинцевич: «Маша и Медведь» транслируют российские ценности

Сенатор Франц Клинцевич, комментируя статью в Times, где мультсериал «Маша и Медведь» назван элементом «кремлевской пропаганды», выразил мнение, что создатели мультфильма пытались донести до публики российские ценности, как в свое время экранизации студии Уолта Диснея несли в себе западные ценности.

Клинцевич подчеркнул, что «в тогдашнем Советском Союзе при всех его запретах никакому и в голову не приходило усмотреть в демонстрации сериалов враждебную пропаганду».

«Подобного не было и в годы «холодной войны». С таким же успехом у нас могли бы обвинить во враждебной пропаганде, например, сериалы по произведениям Агаты Кристи, которые идут по российскому телевидению до сих пор. Я уже не говорю о классике жанра – знаменитой Бондиане», – написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, создатели «Маши и Медведя» лишь пытались донести до публики российские ценности, как в свое время «Винни Пух» в экранизации студии Уолта Диснея нес в себе западные ценности».

«Во все времена государства использовали инструмент так называемой «мягкой силы». Но не надо его путать с психологической и информационной войной, которую Россия принципиально не приемлет», – подчеркнул Клинцевич.

Накануне британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме.

Посольство России посоветовало Великобритании применить для противодействия российскому мультсериалу «решительный подход».

Напомним, одна из серий мультсериала «Маша и Медведь» набрала на YouTube более 3 млрд просмотров, став одним из самых просматриваемых видеороликов.