В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах?

Одна из старейших британских газет – символ английской респектабельности – лондонская The Times накануне разглядела «путинский характер» у рисованной Маши из российского мультфильма «Маша и Медведь». «У Маши напористый, неприятный характер. При этом она решительна... Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», – цитирует «Таймс» заявление профессора Букингемского университета Энтони Глиса, директора Центра исследований проблем безопасности и разведки (BUCSIS), обладателя ученой степени Оксфорда.

Маститый британский аналитик всерьез процитировал прошлогоднее мнение эстонского эксперта Приита Хыбемяги, который совершенно серьезно назвал «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности прибалтийскому государству. Если тренд, заданный «Таймс», будет поддержан, то Соединенное Королевство встанет на одну доску не только с Эстонией, но и с Литвой (где похождения рисованных персонажей тоже записали в «пропаганду», наряду с историческим эпосом «Викинг»), а также Украиной, где на «Машу и Медведя» пожаловались в Верховную раду, Госкино и Госкомитет телерадиовещания.

Заметим, что связываться со «страшным» российским мультиком опасно для карьеры. Грузинский министр образования Александр Джеджелава, который жаловался, что «Маша и Медведь» «может вызвать дружеское отношение к России», потерял свой пост. Чем не гибридное оружие?

Если же говорить серьезно, то фобии «российского проникновения» – будь то боязнь русских хакеров, шпионов из ГРУ или «подрывного» влияния RT – принимают совсем уже абсурдные формы. Достаточно сказать, что материал в «Таймс» озаглавлен прямо и без обиняков: «Детское шоу – это пропаганда Путина, заявляют критики».

«Всегда же удобнее видеть «гибридную войну» в мультфильмах и не замечать при этом, например, как вооруженные силы Украины обстреливают свое же гражданское население в Донбассе», – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очень удобная позиция, – заметила Захарова. – С одной стороны, ценности сохраняются, за которые Запад стоит горой – а именно «противодействие угрозам». С другой стороны, то, что выгодно им самим, то, что отвечает их собственным геополитическим интересам, остается в стороне, без критики».

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В самом деле, ни один британский эксперт по безопасности не комментировал в «Таймс» выводы ОБСЕ, озвученные в октябре – более 20 детей погибли или были ранены в результате конфликта в Донбассе с начала 2018 года.

Но тем не менее «опасностью» на той же Украине называют российский анимационный сериал, а теперь за Киевом последовал и Лондон.

«Важный вопрос был поднят «Таймс»: как Великобритания может найти спасение от «Маши и медведя»? – заметили по этому поводу в твиттере посольства РФ в Лондоне. В этой связи дипломаты задали вопрос: какого «решительного и дорогостоящего» ответа надо теперь ждать – помещения всех мультипликаторов в санкционный список ЕС. Или открытия Центра противодействия мультикам где-нибудь в Прибалтике (добавим – благо там уже год жалуются на Машу старшим товарищам по североатлантическому блоку).

«Таймс», да и в целом западная пресса, демонстрирует какое-то избирательное и болезненное восприятие – любой повод используется для того, чтобы представить что угодно как «элемент пропаганды», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Пропагандой», видимо, следует считать количество просмотров в Youtube, о котором в своем комментарии «Таймс» с тревогой заявил заслуженный эксперт по шпионажу Энтони Глис. На сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает четыре миллиона. Общее число просмотров «Маши и Медведя» составляет более 40 миллиардов, подчеркивается в публикации.

Это действительно хороший пример « мягкой силы » или, иначе говоря, культурного влияния, о необходимости которого сейчас все больше говорится. Но ведь заметим, что вряд ли можно списать такую популярность на то, что следить за приключениями Маши детей заставляют агенты ГРУ, КГБ или других зловещих организаций из далекой заснеженной России.

И, как заметила в Facebook Мария Захарова, «если Маша из мультика «Маша и Медведь», с точки зрения британских ученых, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из «Том и Джерри»?

«Маша и Медведь» – очень добрый мультик, как и все наши мультфильмы, которые вызывают у детей только положительные эмоции. Чего не скажешь о многих западных анимационных фильмах, где персонажи норовят то ударить кого-то, то обмануть», – отметил сенатор Джабаров. К слову, серьезный анализ приключений Тома и Джерри уже был проделан: современный философ Славой Жижек упоминал мультяшных кота и мышь как пример «логики выживания» более слабого в столкновении с куда более сильным, агрессивным, но недалеким оппонентом. При желании тоже можно разглядеть определенную метафору – хотя бы отношений России с «западными партнерами». Но, как отметил сенатор Франц Клинцевич, не в наших традициях усматривать пропаганду там, где ее нет. «Такого не было даже во времена холодной войны», – заметил он.

На самом Западе во времена холодной войны выходили вполне пропагандистские антисоветские мультики, один из которых был перезапущен сравнительно недавно. А если обратить внимание на продолжающие выходить образцы «развесистой клюквы» про «русских шпионов и кровавый режим», то можно предположить – как наши западные партнеры воспринимают цели и задачи мастеров искусства. Можно поздравить их с богатой фантазией – как и сделали мультипликаторы из студии «Анимаккорд», комментируя выводы британских экспертов о вредоносности Маши и Медведя.