Симоньян объяснила, чем Маша и Медведь не угодили британским СМИ

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян проанализировала «истерику» британской прессы по поводу мультфильма «Маша и Медведь», который на Западе окрестили «российской пропагандой».

Симоньян в комментарии на своей странице в Facebook призналась, что не любит мультфильм «Маша и Медведь», так как, на ее «родительский вкус», «Маша – хулиганка, учит детей проказничать». «По современным воспитательным стандартам, она вообще пай-девочка. Это у меня стандарты типичного армянского дома, где живут одновременно 11 родственников, и поведением моих детей должна быть довольна не только я, но и, к примеру, моя свекровь, которая тоже с нами живет», – пояснила главред RT.

Она обратила внимание, что британскую прессу возмущают не Машины проказы, а «именно то, что Маша – русская, что она похожа на [президента России Владимира] Путина». «Что Медведь слишком хороший и может заставить британских детей перестать ненавидеть Россию», – заметила Симоньян.

Она выразила уверенность, что если бы Маша была голливудской «или любой другой», «ее успеху рукоплескали бы стоя».

«И нас это учит тому, что в некоторых ксенофобских головках столетиями не меняется ровным счетом ничего. Ирландцы – люди второго сорта. Индусы с китайцами – так вообще не люди, и уж тем более не люди разномастные аборигены, потому что «это была наша земля, а они уже там жили». Маца – орудие сиониста. Теперь вот русский мультик травит английских детей», – написала Симоньян.

Вскоре, считает она, прозвучат голоса о том, что российских гимнасток или фигуристок нельзя пускать на соревнования не потому, что якобы допинг, а «потому что их успех, как Машин Медведь, может заронить в британской молодежи недопустимую приязнь к русским».

«Ровно так и начинается фашизм. Ровно так. Перечитайте своего великого Оруэлла. Особенно статью «Антисемитизм в Британии». И ужаснитесь», – призвала главред RT.

Напомним, британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме.

Посольство России посоветовало Великобритании применить для противодействия российскому мультсериалу «решительный подход».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри». В комментарии газете ВЗГЛЯД она отметила, что газета Times видит угрозу в мультфильме, но не замечает обстрелов жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как одна из старейших британских газет – символ английской респектабельности – лондонская The Times разглядела «путинский характер» у рисованной Маши.