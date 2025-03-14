Стало известно о разработке в России саперных FPV-дронов

В России создали FPV-дроны «Кокошник» для разминирования территорий

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в России были созданы уникальные саперные FPV-дроны «Кокошник», предназначенные для гуманитарного разминирования на освобожденных территориях. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Дроны отличаются от обычных FPV-систем меньшими размерами и специальными креплениями для накладных зарядов, которые могут быть сброшены при необходимости.



Кузякин подчеркнул, что саперные FPV-дроны могут служить не только для разминирования, но и как мобильные камеры наблюдения, средства тяги или постановщики помех для последующего обезвреживания. Он добавил, что для управления такими дронами требуется специальная подготовка и навыки, которые необходимо постоянно совершенствовать.

В ЦКБР ведется работа над сценариями применения этих дронов для разминирования строений и техники, включая обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Универсальность «Кокошника» позволяет применять его как на открытой местности, так и внутри зданий.

Кузякин также отметил, что освобождение новых территорий российскими войсками приводит к увеличению объема разминирования. Он подчеркнул, что главной ценностью для ЦКБР является жизнь бойцов, и они стремятся максимально обезопасить всех, включая саперов, с помощью новейших технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, российские военные впервые массово применили дроны-камикадзе на оптоволоконной связи при освобождении Дзержинска.

Помимо этого российские военные разработали дроны для доставки индивидуальных рационов питания на боевые позиции. Замминистра обороны Андрей Булыга подчеркнул необходимость быстрого решения задачи по их внедрению.

