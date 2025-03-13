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Расчет FPV-дронов ВС России уничтожил САУ «Гвоздика» ВСУ в Запорожье
Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.
Как рассказал оператор беспилотника с позывным «Орел», расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожил установку «Гвоздика», передает РИА «Новости».
В результате успешной операции, проводимой мотострелковым подразделением, удалось достичь одной из целей в рамках специальной военной операции.
Группировка «Днепр» активно использует беспилотные летательные аппараты для разведывательных операций, корректировки артиллерийского огня, а также уничтожения техники и живой силы противника.
В начале марта артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.
Ранее военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России захватили в качестве трофея боевую машину пехоты Bradley. Подразделения группировки войск «Север» наносили удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка и других.