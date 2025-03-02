Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.20 комментариев
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 военнослужащих
Российские войска в Курской области ликвидировали более 240 украинских боевиков и уничтожили несколько единиц военной техники, включая бронетранспортеры и артиллерийские установки Paladin, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в приграничных районах Курской области российские подразделения уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск «Север» были нанесены удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка и других. Ударами авиации и артиллерийским огнем поражены живая сила и техника противника в Сумской области, в том числе в населенных пунктах Агроном и Бондаревка.
За время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны, ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих, 382 танка и значительное количество другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин, семь артиллерийских орудий и семь пунктов управления БПЛА, а также склад боеприпасов.
Минобороны в пятницу отчиталось, что ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли уже более 64 тыс. военных.