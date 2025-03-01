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ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин, семь артиллерийских орудий и семь пунктов управления БПЛА, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Олешни, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Горналья, Гуево, Дмитрюкови, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Старой Сорочины, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Новенького, Ободов, Сум и Юнаковки Сумской области.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64295 военнослужащих, 382 танка, 291 машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 бронемашин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны накануне отчиталось, что ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли уже более 64 тыс. военных.
Ранее в субботу сообщалось, что командование ВСУ направило в Лебедевку Курской области сводные подразделения для поддержки сил специальных операций, но после прибытия они сразу отступили под обстрелом российской артиллерии.