  • Новость часаВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих
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    Зеленского публично превратили в политический труп
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    NYT: Трамп может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    Песков заметил, что Зеленский «выглядит не очень»
    Медведев отметил неспособность Украины к конструктивному диалогу с Россией
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    1 марта 2025, 13:50 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих

    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин, семь артиллерийских орудий и семь пунктов управления БПЛА, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Олешни, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Горналья, Гуево, Дмитрюкови, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Старой Сорочины, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Новенького, Ободов, Сум и Юнаковки Сумской области.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64295 военнослужащих, 382 танка, 291 машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 бронемашин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Минобороны накануне отчиталось, что ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли уже более 64 тыс. военных.

    Ранее в субботу сообщалось, что командование ВСУ направило в Лебедевку Курской области сводные подразделения для поддержки сил специальных операций, но после прибытия они сразу отступили под обстрелом российской артиллерии.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    28 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкая газета Bild опубликовала материал о споре между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Издание Bild опубликовало статью под названием «Трамп вышвырнул Зеленского», касающуюся спора, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи.

    Белый дом опубликовал отрывок перепалки, в которую также был вовлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Администрация США выступила с заявлением, в котором подчеркивается их принцип «Америка на первом месте». Пресс-служба подчеркнула: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Вэнс ставят Америку на первое место».

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, также сообщалось, что Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

    В начале недели президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, отметил, что Зеленский становится «токсичной фигурой», как для украинской армии, поскольку «дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями», которые ведут к катастрофическим потерям, так и «для общества в целом».

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    28 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтер Наталья Хим опубликовала видео, на котором, по ее словам, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, пытавшихся укрыться от артобстрела в лесу.

    Хим опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых, по ее сведениям, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, передает «Российская газета». По ее информации, видео было снято на нашлемную камеру одного из легионеров и показывает, как англоязычные наемники пытались скрыться от артиллерийского обстрела в лесу.

    Однако их укрытие не спасло от точных выстрелов. Российский военнослужащий, используя пистолет с глушителем, первым подстрелил наемника, который, судя по видео, не сразу понял, что произошло. За ним на землю рухнул второй боец, а третьим стал оператор, заснявший свою смерть.

    Хим предполагает, что использование бесшумного оружия указывает на принадлежность бойца к подразделению Сил специальных операций (ССО).

    Ранее появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную. В Сети также появилось видео, где российский боец в костюме человека-паука обстрелял позиции ВСУ. Кроме того, военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече, где обсуждалось возможное перемирие.

    Трамп настаивал на необходимости перемирия, предупреждая, что если Зеленский не «пойдет на сделку», то США «умывают руки», передает РИА «Новости». Зеленский в свою очередь отказался от идеи прекращения огня, заявив, что это «не сработает».

    Президент США подчеркнул, что у Зеленского нет козырей в переговорах с американской стороной, и предупредил, что проблемы Украины начнутся немедленно, если перемирие не будет достигнуто. Он также указал на большие потери украинской армии.

    Зеленский на фразу про козыри ответил президенту США, что «не играет в карты».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, в ходе которой президент США  указал ему на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    1 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на недавнюю перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским, использовав отрывок из фильма «Собачье сердце».

    Захарова разместила фрагмент, где профессор Преображенский отчитывает Шарикова за его поведение. Дипломат сопроводила видео подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

    До этого Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    28 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    В рамках пресс-подхода Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу сокращений, которые затронули широкий спектр программ, включая гуманитарную помощь и поддержку уязвимых сообществ, передает РИА «Новости».

    Гутерриш отметил: «Я хочу начать с выражения моей глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ – от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий».

    Он также добавил, что приостановка программ в ключевых регионах Украины затронула около миллиона человек в 2024 году. Генсек подчеркнул, что последствия сокращения помощи со стороны США будут «особенно разрушительными» для уязвимых слоев населения по всему миру.

    Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.

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    28 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США

    Медведчук обвинил Зеленского в продаже Украины из-за соглашения по ископаемым с США

    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соглашение Украины с США по редкоземельным металлам ознаменовало начало процесса раздела страны, поскольку большая часть ценных ресурсов теперь находится на неподконтрольных Киеву территориях, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

    По словам Медведчука, именно президент Украины Владимир Зеленский инициировал этот процесс. Политик считает, что Зеленский, стремясь продать украинские недра, не учитывает интересы граждан, и попал в ловушку президента США Дональда Трампа, который, по словам Медведчука, будет диктовать условия, передает РИА «Новости».

    Медведчук также отметил, что на Украине нет заявленных Зеленским ископаемых в достаточном объеме. По его данным, стоимость залежей на неподконтрольных Киеву территориях составляет не менее 12,4 трлн долларов. Россия контролирует 63 процента угольных месторождений и значительные доли других ресурсов.

    Политик подчеркнул, что политика Зеленского уже привела к огромным потерям каменного угля. После февраля 2022 года 41 месторождение перешло под контроль России, общие запасы угля на Украине составляют 33,873 млрд тонн. Ситуация с газом и нефтью также ухудшается, добавил Медведчук, отметив утрату контроля над более чем 50 месторождениями.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом.

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

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    1 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    New York Post: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Владимира Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме, пишет New York Post.

    По данным издания, 20 февраля в Киеве Зеленский и Келлог обсудили соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи стороны договорились о его заключении, но Ермак предложил подписать документ в США с участием Трампа.

    В статье говорится, что Келлог был готов покинуть Украину без подписанного соглашения, которое он планировал представить Трампу.

    Тем не менее, офис Зеленского в последний момент изменил позицию и доставил необходимые документы к поезду, на который садился Келлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    28 февраля 2025, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому, что у того заканчиваются солдаты
    Трамп заявил Зеленскому, что у того заканчиваются солдаты
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, призвал его согласиться на прекращение огня и пойти на компромиссы для мирного урегулирования с Россией.

    Американский лидер в ходе встречи с Зеленским заявил, что Украина не сможет долго противостоять России без помощи США, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что, по его мнению, «без военной помощи США конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно, даже меньше».

    Президент США также указал на необходимость Киева пойти на компромиссы с Москвой для мирного урегулирования. «Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня», – заявил Трамп Зеленскому.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов.

    На этой встрече Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. Сообщалось, что Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями.

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    28 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Макрон заявил на совместной пресс-конференции с португальским премьером Луишем Монтенегру, что отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта был ошибкой, передает РИА «Новости». Трансляцию его выступления вел  YouTube-канал Елисейского дворца.

    «Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – «никаких войск никогда на украинской земле», – заявил президент Франции.

    По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта. Участие в военных действиях противоречило бы этому подходу, однако год назад Европе пришлось начать следовать принципу «стратегической двусмысленности».

    Макрон также подчеркнул важность предоставления Украине необходимой помощи для обороны. «Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны», – заявил он.

    Также он отметил, что необходимо предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину.

    Сообщалось, что президент США и премьер Британии Кир Стармер планируют обсудить отправку иностранных войск на Украину.

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