САУ «Гвоздика» сорвали поставки боеприпасов ВСУ в приграничье Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» Северной группировки Вооружённых сил Российской Федерации успешно выполнили огневые задачи в приграничье Курской области. Они уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также сорвали подвоз боеприпасов. В операции участвовали передовые разведывательные группы и операторы беспилотных летательных аппаратов, обеспечивая точные удары по укреплениям и сосредоточению живой силы противника.

Артиллерийские удары наносились на дальностях нескольких десятков километров, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Особое внимание уделялось уничтожению артиллерийских орудий, пехоты и техники ВСУ, что позволило сорвать поставки боеприпасов противнику. После успешного выполнения боевых задач, расчеты «Гвоздик» оперативно сменили свои позиции, чтобы избежать обнаружения.

Командир взвода с позывным Энгельс пояснил, что «Гвоздики» стреляют в основном осколочно-фугасными снарядами, а также используют дымовые и осветительные боеприпасы. Он отметил, что от момента получения координат до открытия огня проходит около трех минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России захватили в качестве трофея боевую машину пехоты Bradley. Подразделения группировки войск «Север» наносили удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка и других. Десантники ВСУ сдались после удара российской артиллерии в Курской области.