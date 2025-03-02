Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.22 комментария
Военные захватили американскую БМП Bradley под Курском
Российские военные захватили боеспособную американскую БМП Bradley ВСУ в Курской области
В Курской области российские военные захватили в качестве трофея американскую БМП Bradley, принадлежащую украинской армии, которая была эвакуирована с передовой.
Военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России захватили в качестве трофея боеспособную боевую машину пехоты Bradley, которая принадлежала украинской армии, передает РИА «Новости». Этот инцидент произошел в районе Старой Сорочины в Курской области.
Офицер группировки с позывным «Вьюга» сообщил, что ремонтная рота 22 мотострелкового полка эвакуировала трофей с передовой линии боев. БМП была передана в соответствующие части российской армии для дальнейшего изучения и использования полученной информации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.