В России создали защитную систему «Купол» от беспилотников

Россия разработала систему «Купол» с ИИ для защиты предприятий от беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенная искусственным интеллектом, разработана в России и уже внедрена на нескольких предприятиях, сообщает ТАСС.

Программно-аппаратный комплекс включает в себя станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и радиоэлектронного подавления «Трель». Вся программная часть системы разрабатывается российской компанией, и ее технологии позволяют работать с измененными сигналами беспилотников.

Руководитель новосибирского предприятия Влада Козина отметила, что система «Купол» не просто устанавливается, а интегрируется в существующую структуру безопасности предприятия, что делает ее схожей с концепцией «умного дома». Это позволяет системе постоянно адаптироваться к новым технологиям и требованиям заказчиков. Например, система может быть дополнена «умными» камерами для визуального мониторинга.

Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин подчеркнул, что нейросетевые решения системы позволяют фильтровать радиолокационный фон и отсеивать ненужные сигналы, такие как сигналы от борт-систем авиации. Это особенно важно для предприятий, расположенных в городской среде, где высокий уровень радиопомех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Сообщалось, что «Народный ВПК» вырос в настоящую силу в 2024 году. Также разработан российский робот-андроид БРЧ-1 для боевых действий.