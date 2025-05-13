Российские инженеры представили уникальный модульный беспилотник

Инженеры МАИ создали уникальный модульный беспилотник F1

Tекст: Мария Иванова

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали первый универсальный модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, сообщает ТАСС

Беспилотник, получивший название F1, не имеет аналогов в России и мире и отличается возможностью быстрой адаптации под разные задачи за счет сменных модулей.

По словам старшего преподавателя кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Бориса Сафоклова, «модульность позволяет буквально в реальном времени перепроектировать изделие с одной задачи на другую, просто переключив блоки нажатием пары кнопок». Все компоненты дрона произведены в России, включая материалы, двигатели, аккумуляторы и платы.

БПЛА проходит испытания и готов к серийному производству. Премьера ожидается на выставке HeliRussia-2025 с 15 по 17 мая. Аппарат полностью собран из российских материалов, выдерживает температуру до минус 40 градусов и обладает рекордной дальностью полета, а также высокой защитой от внешних факторов.

Дрон оснащен четырьмя винтами и футуристичным корпусом, внутри которого размещаются сменные модули. Возможности позволяют использовать гибридный либо электрический двигатель, обеспечивая до четырех часов полета и максимальную дальность 120 км. В зависимости от задачи, F1 может вести видеомониторинг, доставлять грузы, тушить пожары или участвовать в поисково-спасательных операциях.

Беспилотник компактно складывается для переноски, весит около 14 кг, а полная взлетная масса составляет 29 кг. В рабочем состоянии диаметр достигает 1,5 метров. F1 способен разгоняться до 80 км/ч.

В конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое, а в разработке участвуют более 600 компаний.

Ранее сообщалось, что в России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов, он сочетает в себе роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, обладая уникальными характеристиками проходимости.

Кроме того Ростех представил интеллектуальную систему защиты от дронов «Солярис НС», которая способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.