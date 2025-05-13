Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?14 комментариев
Российские инженеры представили уникальный модульный беспилотник
Инженеры МАИ создали уникальный модульный беспилотник F1
Конструкторы МАИ разработали дрон, способный менять функциональность за считанные минуты благодаря модульной конструкции и полностью отечественным компонентам.
Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали первый универсальный модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, сообщает ТАСС
Беспилотник, получивший название F1, не имеет аналогов в России и мире и отличается возможностью быстрой адаптации под разные задачи за счет сменных модулей.
По словам старшего преподавателя кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Бориса Сафоклова, «модульность позволяет буквально в реальном времени перепроектировать изделие с одной задачи на другую, просто переключив блоки нажатием пары кнопок». Все компоненты дрона произведены в России, включая материалы, двигатели, аккумуляторы и платы.
БПЛА проходит испытания и готов к серийному производству. Премьера ожидается на выставке HeliRussia-2025 с 15 по 17 мая. Аппарат полностью собран из российских материалов, выдерживает температуру до минус 40 градусов и обладает рекордной дальностью полета, а также высокой защитой от внешних факторов.
Дрон оснащен четырьмя винтами и футуристичным корпусом, внутри которого размещаются сменные модули. Возможности позволяют использовать гибридный либо электрический двигатель, обеспечивая до четырех часов полета и максимальную дальность 120 км. В зависимости от задачи, F1 может вести видеомониторинг, доставлять грузы, тушить пожары или участвовать в поисково-спасательных операциях.
Беспилотник компактно складывается для переноски, весит около 14 кг, а полная взлетная масса составляет 29 кг. В рабочем состоянии диаметр достигает 1,5 метров. F1 способен разгоняться до 80 км/ч.
В конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое, а в разработке участвуют более 600 компаний.
Ранее сообщалось, что в России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов, он сочетает в себе роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, обладая уникальными характеристиками проходимости.
Кроме того Ростех представил интеллектуальную систему защиты от дронов «Солярис НС», которая способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.