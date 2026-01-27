Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
В Подмосковье раскрыли покушение на убийство банкира 24-летней давности
Силовики задержали двух жителей Тульской области, пытавшихся в 2001 году застрелить сотрудника банка, чтобы не возвращать ему долг в 2 тыс. долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями нашли подозреваемых в нападении на руководителя службы безопасности банка, совершенном 24 года назад, заявила Волк, передает ТАСС.
Инцидент произошел 16 июня 2001 года в Сергиевом Посаде, неизвестный выстрелил в мужчину у его дома. Пострадавший получил ранение, но остался жив, а стрелявшему удалось скрыться с места происшествия.
Подозреваемыми оказались родные братья из Тульской области. Их задержали по месту жительства.
Выяснилось, что один из фигурантов задолжал семье потерпевшего 2 тыс. долларов и решил не возвращать деньги. Он договорился с братом об устранении кредитора, передав исполнителю информацию о внешности и автомобиле жертвы.
Киллер подкараулил мужчину и выстрелил в него. Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее в Кузбассе совершавшего изнасилования и убийства детей и женщин в 1990-е годы установили с помощью генетической экспертизы.