Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

Жители Кривого Рога в третий раз перекрыли улицы из-за отключений света

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Кривого Рога вновь перекрыли одну из городских улиц и трамвайные пути, требуя восстановить нормальное электроснабжение. Видеозаписи акции были опубликованы изданием «Страна», пишет ТАСС. Люди отмечают, что получают электричество только один-два часа в сутки, что делает невозможным нормальную жизнь.

Это уже второй подобный случай за последние три дня, когда в городе происходят массовые протесты из-за отключений света. Причиной ситуации называют массовое повреждение генерирующей и распределяющей инфраструктуры на Украине, в результате чего ежедневно действуют графики отключения электроэнергии.

В соответствии с комментариями главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко, подобные графики могут сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, в некоторых районах электричества нет по 8-16 часов ежедневно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Могилев-Подольском в Винницкой области Украины группа местных жителей избила начальника райэнергосбыта из-за отключения света.

До этого жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета из-за длительного отсутствия электроснабжения. А в Кривом Роге люди впервые блокировали дороги, требуя наладить графики отключения света еще 22 ноября.