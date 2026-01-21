На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии

Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
В Хмельницком на Украине прошли протесты из-за отключения электроэнергии
Жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета, протестуя против длительного отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание «Страна.ua».
В Хмельницком, расположенном на западе Украины, у здания городского совета проходит масштабная протестная акция против длительного отсутствия электроснабжения, передает URA.RU. По данным украинского издания «Страна.ua», протестующие собрались возле административного здания в центре города.
Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», на улицу вышли несколько десятков человек. Демонстранты перекрыли движение транспорта в центре города, высказывая недовольство отсутствием света.
Между участниками акции и сотрудниками полиции периодически происходят столкновения. Власти пока официально не комментировали ситуацию, однако граждане требуют срочного восстановления электроснабжения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.